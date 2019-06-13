Десна отозвала свой голос за единый пул под Футбол 1/2

Черниговская Десна изменила свое решение относительно единого пула под каналами Футбол 1/2.

"Десна последний год комфортно работала с телеканалом «Футбол», мы и далее заинтересованы в сотрудничестве. Вчера на общем собрании клубов УПЛ я как президент Десны поддержал проект по реализации телеправ, тем самым создав прецедент дискомфорта для болельщиков из-за возможного резкого роста стоимости просмотра матчей.

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Также создал прецедент уменьшения прав команд, нарушив правила регламента УЕФА, вмешавшись в возможный финансовый результат каждой из команд через понятия стоимости гудвилла и прав интеллектуальной собственности.

Это может негативно отразиться на всех клубах УПЛ, поскольку финансовые показатели и расчеты на заседании не представлены. А договор может нести в себе условия снижения, что негативно скажется на финансировании клубов.

При этом мы увидели гонения на флагмана украинского футбола. Отказ от участия ведущих украинских клубов в еврокубках может нанести больший вред, нежели введение единого телепула.

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Существует проблема недостаточной подготовки документов и информирования по вопросу реализации медиаправ. Потому до урегулирования политических вопросов, которые могут причинить вред украинскому футболу, и предоставления всех финансовых документов по вопросу введения единого телепула я отзываю свой голос по данному вопросу.

Спорт – не платформа для политических и экономических конфликтов", – цитує президента Десни Володимира Левіна клубний Facebook.