Десна у рідних стінах впевнено перемогла Олександрію – чернігівці вийшли на третю позицію в УПЛ

В рамках матчу 16-го туру чемпіонату України Десна завдяки голам Дмитра Хльобаса та Олександра Філіппова здобула стратегічну перемогу над Олександрією (2:0).

Матч розпочався у доволі агресивному руслі. Вже на 3-й хвилині Лучкевич міг відкрити рахунок, змістившись на лінію штрафного й потужно пробивши під поперечину, однак Литовка врятував чернігівців. Ще через хвилину Дубра замикав подачу головою – неточно. Після цього Десна перехопила ініціативу й провела ряд атак зі спробами вивести Хльобаса на ударну позицію, але вперше це завершилось пострілом аж на 21-й хвилині, коли Дмитро направив м'яч у притірку з ближньою стійкою. Олександрія одразу ж огризнулася дальнім ударом Гречишкіна, змусивши Литовку виконувати шикарний сейв.

Чемпіон України, дебютант збірної та антигерой Мальме: УАФ визначила номінантів на звання найкращого голкіпера 2019 року

В другій половині першого тайму обидві команди збилися на навіси, ефективність яких залишалася невисокою. В цих атаках лише Імерекову вдалося пробити головою, запустивши м'яч над воротами. Куди більше гостроти виникало при стандартах – так, на 40-й хвилині Картушов прямим ударом влучив у стійку. Зрештою, в обопільній боротьбі Десна та Олександрія пішли на перерву без забитих голів.

Одразу з поновленням гри Десна відкрила рахунок. На 46-й хвилині Картушов прострілив з лівого флангу, а м'яч після рикошету відскочив точно на ногу Хльобасу – Дмитро ж пробив точно в кут воріт! Олександрійці не забарилися дати відповідь, однак у них вийшов тільки прісний удар Безбородька в руки Литовці. Після цього атаки у гостей прийняли хаотичний характер, а от чернігівці, тримаючи ініціативу, доволі швидко провели другий гол – після подачі кутового на 60-й хвилині Конопля скинув м'яч на Філіппова, а той розстріляв ворота з близької дистанції.

Хавбек Десни Картушов виділив двох одноклубників, які гідні виклику до збірної України

Володимир Шаран одразу ж випустив на поле Стецькова та Шастала, однак перший небезпечний момент Олександрія створила аж на 74-й хвилині, коли Безбородько з вигідної позиції пробив з рикошетом від захисника – поруч зі стійкою! Лише після цього гості по-серйозному навалилися на штрафний сіверян, але їм бракувало конкретики у завершальній фазі атак. Десна відбивалася й загрожувала контратаками.

На останні 10 хвилин у Олександрії банально не вистачило сил. Олександр Рябоконь замінами збивав темп гри, а гості нічого, крім удару Лучкевича значно вище воріт з меж штрафного у компенсований час, так і не створили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Десни.

Таким чином, чернігівці набрали 30 очок, принаймні на кілька годин піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Олександрія, маючи в активі 27 залікових балів, залишилась на п'ятій сходинці.

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду