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Хавбек Десни Картушов виділив двох одноклубників, які гідні виклику до збірної України

09:17 158 Читать на русском
Хавбек Десни Картушов виділив двох одноклубників, які гідні виклику до збірної України
Єгор Картушов / Фото ФК Десна

Півзахисник Десни Єгор Картушов розповів про головні фактори прогресу чернігівської команди в цьому сезоні.

"Шанси на виклик у збірну? По-перше, мені приємно чути, що за моїми виступами стежать, відзначають. Але збірна зараз гарно грає, вийшли на Євро. Тому реально потрапити у збірну чи ні – покаже тільки час та моя подальша гра.

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Зараз у Десни дійсно підібрався сильний, потужний склад. Кого б порадив у збірну? Думаю, захисників, адже захист Десни – один з найнадійніших у лізі. Максим Імереков, Денис Фаворов – вважаю, вони гідні кандидати у збірну", – цитує Картушова офіційний сайт Десни.

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Нагадаємо, після 14 турів чернігівська команда посідає третю сходинку УПЛ з 27 очками в активі.

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Теги
Україна Україна Єгор Картушов Єгор Картушов Максим Імереков Максим Імереков Денис Фаворов Денис Фаворов Десна Десна
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