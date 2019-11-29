Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші матчі європейського вікенду. Точка неповернення для Вест Хема і Ярмоленка, Арсенал на початку нової перебудови та супербитва в Іспанії – все, що варто знати про найближчі вихідні, читайте в нашому матеріалі.

Алавес – Реал

30 листопада, 14:00. Віторія-Гастейс, Мендісорроса

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитися: Реал, який продовжує йти нога в ногу з Барселоною, завітає до Алавеса. Мадридці доволі впевнено виграли останні поєдинки чемпіонату та налаштовані продовжити вдалу серію, адже вже 18 грудня Реал очікує суперматч проти Барселони. Навряд чи підопічні Зідана захочуть підійти до Ель Класіко в ролі наздоганяючих, тому "бланкос" влаштує виключно перемога над Алавесом.

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На тижні Реал розписав видовищну нічию з ПСЖ у Лізі чемпіонів, дозволивши французам врятуватися від поразки на останніх хвилинах. Мадридці оформили вихід у плей-офф та можуть на найближчі місяці зосередитися на внутрішніх змаганнях. Неймовірну форму набрав Карім Бензема – 31-річний нападник у останніх 4-х матчах забив 7 голів та очолює список найкращих бомбардирів Прімери. Стримати Бензема будь-яким способом – головне завдання Алавеса, якщо баски планують взяти бодай один бал.

Зінедін Зідан не зможе розраховувати на травмованого Едена Азара, натомість до заявки повернувся Вінісіус, який пропустив останні поєдинки. Хорошу форму набрав і Лука Модріч, який остаточно залікував травму та став справжнім мотором команди, змусивши численних критиків притихнути.

Зауважимо, що в сезоні 2018/19 Алавес вдома мінімально переміг Реал, але баски лише тричі у своїй історії зуміли взяти гору над іменитим суперником. Господарі підходять до поєдинку в хорошому настрої, адже виграли два останні матчі та змогли відірватися від небезпечної зони.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Алавеса – 6,10; нічия – 4,60; перемога Реала – 1,55.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Челсі – Вест Хем

30 листопада, 17:00. Лондон, Стемфорд Брідж

Телетрансляція на Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: Вест Хем, який останні 2 місяці демонструє жахливі результати, поїде в гості на Стемфорд Брідж до Челсі. Безвиграшна серія "молотів" налічує вже 7 матчів. У цих поєдинках Вест Хем зумів взяти тільки 2 очки – лише попередньо здобутий гандикап дозволяє Ярмоленку та компанії триматися за межами зони вильоту.

Після поразки від Тоттенхема Мануель Пеллегріні отримав ультиматум від керівництва клубу – покращити результати у найближчих матчах. Завдання архіскладне, адже першим суперником Вест Хема стане Челсі, який впевнено тримається в зоні Ліги чемпіонів. Підопічні Френка Лемпарда минулого тижня перервали свою вдалу серію, поступившись Манчестер Сіті, але продовжують втримувати 4 місце в АПЛ. Саме Челсі є беззаперечним фаворитом поєдинку, хоча на тижні "пенсіонери" провели важкий матч Ліги чемпіонів проти Валенсії, який забрав чимало сил. Тому певні шанси на успіх у Вест Хема є, адже "молоти" цілий тиждень цілеспрямовано готувалися саме до поєдинку проти лондонських земляків.

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В останніх 3-х матчах Вест Хем отримав у власні ворота 9 голів, а загалом "молоти" мають один із найгірших захистів чемпіонату. 23 пропущені м'ячі – гірші справи лише у трьох аутсайдерів АПЛ.

Андрій Ярмоленко провів невдалий поєдинок з Тоттенхемом, тому вихід українця на поле Стемфорд Брідж – далеко не гарантований факт. Втім, очікуємо все ж побачити лідера збірної України у дії бодай декілька хвилин, адже єдиний випадок, коли Андрій не вийшов на поле в матчі АПЛ, був ще у першому турі.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Челсі – 1,32; нічия – 6,15; перемога Вест Хема – 9,70.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Баварія – Байєр

30 листопада, 19:30. Мюнхен, Альянц Арена

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитися: Баварія після відставки Ніко Ковача розправила крила. У 4-х матчах після відходу хорвата мюнхенці здобули 4 перемоги із загальним рахунком 16:0. Лише Олімпіакос отримав у свої ворота 2 м'ячі, а в інших поєдинках чемпіон Німеччини забивав щонайменше 4 голи.

Відверто кажучи, Байєр не виглядає командою, яка здатна нав'язати серйозні проблеми мюнхенцям, але леверкузенці також набирають форму. Перемога над Локомотивом у Лізі чемпіонів подарувала "фармацевтам" шанси на вихід з групи після провального старту турніру. В чемпіонаті Байєр наразі 9-й, але відставання від тієї ж Баварії складає лише 5 очок. Лідером, до слова, все ще залишається гладбаська Борусія, яка випереджає "ротен" та РБ Лейпциг на 1 очко.

Одна з інтриг матчу – чи почне нову забивну серію Роберт Лєвандовскі? Поляк забивав в усіх без винятку матчах Бундесліги, але у минулому турі не зумів вразити ворота Фортуни, хоча Баварія впевнено перемогла 4:0. Час для нової суперсерії?

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Баварії – 1,31; нічия – 6,10; перемога Байєра – 10,25.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Норвіч – Арсенал

1 грудня, 16:00. Норвіч, Керроу Роуд

Телетрансляція на Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: здавалося б, цей матч не привертав особливої уваги, але у п'ятницю "каноніри" підірвали інформаційний простір. Унаї Емері був відправлений у відставку після жахливої серії без перемог, а виконувачем обов'язків головного тренера став асистент баска Фредді Юнгберг – легенда Арсенала, який віддав клубу чимало років. Дебютним для шведа стане поєдинок проти аутсайдера чемпіонату – чим не шанс перервати серію неприємних результатів?

У минулому турі Норвіч несподівано здолав Евертон та покинув останнє місце в таблиці, але команда все ще перебуває у зоні вильоту. "Канарки" у цьому сезоні вже одного разу відверто шокували, перегравши Манчестер Сіті, тому 3 очки команди Даніеля Фарке у протистоянні з Арсеналом не стануть великою несподіванкою.

Навряд чи ми побачимо суттєво оновлених "канонірів", але, в будь-якому разі, подивитися на Арсенал в першому матчі без Емері однозначно варто. Іспанець не зміг стати новим Венгером – тепер лондонську команду очікує чергова перебудова. .

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Норвіча – 4,33; нічия – 4,30; перемога Арсенала – 1,79.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Атлетіко – Барселона

1 грудня, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: поєдинок на Ванда Метрополітано вважається центральним матчем вікенду не лише в Прімері, а й в усій Європі. Зустрічаються лідер та 4-та команда чемпіонату, які в турнірній таблиці розділяють лише 3 очки. Могло бути менше, але в минулому турі "матрацники" не зуміли здолати Гранаду та пропустили Севілью на третю сходинку Ла Ліги. Немає сумнівів, що Атлетіко зробить усе задля перемоги, тим більше, що Барса у виїзних матчах виглядає не надто переконливо.

Барселона минулих вихідних здобула важку перемогу над Леганесом, а посеред тижня оформила вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Чергова феєрія Ліонеля Мессі, який провів 700-й матч за "блаугранас", допомогла каталонцям здолати Борусію Д та достроково посісти перше місце у групі. Натомість Атлетіко відклав питання виходу у плей-офф ЛЧ на останній тур, поступившись на виїзді Ювентусу.

"Родзинка" матчу – повернення Антуана Грізманна на Ванда Метрополітано. Влітку француз зі скандалом покинув Атлетіко, перебравшись до лав Барселони, тому "теплий" прийом йому практично гарантований. Враховуючи чергову травму Усмана Дембеле, Грізманн практично гарантовано з'явиться на полі, хоча наразі і не демонструє звичного для себе рівня гри. А от Ліонель Мессі, навпаки, тішить своїх прихильників регулярними забитими голами. За чутками, вже у понеділок аргентинець отримає свій 6-й "Золотий м'яч". Чому б йому не поїхати на гала-церемонію у ще кращому настрої після перемоги над одним із головних конкурентів?

Безумовно, попри не найкращу форму команди Дієго Сімеоне, матч Атлетіко – Барселона залишається гучною вивіскою, яку не варто обділяти увагою. Тим більше, що і команді Вальверде виїзні матчі зазвичай даються непросто.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Атлетіко – 2,84; нічия – 3,40; перемога Барселони – 2,64.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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