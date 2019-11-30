Чемпіон України, дебютант збірної та антигерой Мальме: УАФ визначила номінантів на звання найкращого голкіпера 2019 року

Голкіпери збірної України – Андрій Пятов та Юрій Паньків / Фото з відкритих джерел

Українська асоціація футболу в рамках премії "Футбольні зірки України" опублікувала претендентів на звання найкращого голкіпера України серед чоловіків 2019 року.

До трійки номінантів потрапили єврокубкові представників України в УПЛ – Андрій Пятов (Шахтар), Юрій Паньків (Олександрія) та Георгій Бущан (Динамо), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Красуня та два динамівці: УАФ визначила номінантів на звання автора найкращого гола 2019 року

Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року.

Зазначимо, що урочиста церемонія нагородження відбудеться 2 грудня на НСК Олімпійський, початок трансляції – о 19:00 на телеканалі Футбол.

Жеребкування Євро-2020 вже сьогодні: Україна та інші збірні знають всі розклади – кошики, перші суперники, де дивитись