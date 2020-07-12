Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Десна в рамках 30-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Для Десни результат поєдинку з Шахтарем критично важливий. Після вчорашньої перемоги над Колосом Зоря вискочила на другу сходинку в турнірній таблиці, а Динамо сьогодні зустрінеться з Олександрією – там може статися сенсація, а може й не статися. Чернігівці в разі перемоги або повернуться на другу сходинку й відірвуться від киян, або просто повернуться з рівністю очок. Будь-який інший результат матиме дуже серйозні наслідки. Таким чином, проти "гірників" сіверянам потрібно грати тільки на перемогу.

Чи може Десна так грати? Після поділу на шістки здається, що так. Чернігівці набрали чотири очки з Динамо та забили Колосу й Олександрії по п'ять голів, причому деякі з них виявились шедевральними – та і з Шахтарем не все було погано. Так, команда програла по всім статтям і сама визнала, що так її давно не возили, але півтора моменти, подарованих захисниками "гірників", перетворилися у два голи. Єдиним провалом стала лобова зустріч із Зорею, коли Десну на її ж полі несподівано вкатали в газон практично без шансів. Саме ця поразка й насторожує.

В ігровому плані підопічні Олександра Рябоконя виглядають дуже симпатично. Перш за все, у команди шикарна оборона та голкіпер – чернігівці пропустили на 10 голів менше, ніж говорить статистика очікуваних пропущених, а Паст є одним з лідерів за кількістю і складністю відбитих ударів. В атаці аналогічна картина – забили на 10 голів більше, ніж очікувалося. Особливо ж небезпечна Десна на контратаках, які практично завжди вдається завершити пострілом по воротах, і після стандартів – Динамо пропустило з двох ідентичних кутових, а Колосу після них прилетів шедевр з 30 метрів та сухий лист. Щонайголовніше, немає проблем із взаємозамінністю виконавців, та і з лазаретом у сіверян завжди все спокійно. Мінусом є психологія – проти Зорі у Десни розсипалася вся гра, від першої ж хвилини. Втім, це був єдиний випадок, коли сіверяни відверто провалилися. Один раз, як відомо, не цей-во.

Шахтарю в поточному сезоні вже нічого не потрібно. "Гірники" настільки відверто переналаштувалися на підготовку до Ліги Європи, що відправили Мораєса, Марлоса та Матвієнка у відпустку, та і по грі "помаранчево-чорних" було помітно, що вмирати за результат вони не збираються. Втім, і дарувати очки також – чемпіон після святкування 13-го золота УПЛ випускав лідерів на завершальну фазу матчів із Зорею та Динамо, набравши чотири очки в цих поєдинках. Словом, на якісь міфічні мрії керівництва та футболістів Шахтаря щодо відправки Динамо на четверту позицію сподіватися марно. Десні потрібно буде віддати всі сили.

У донеччан є кілька вразливих місць, якими сіверяни можуть скористатися. В першу чергу, це стосується позиційної роботи у власному штрафному при стандартах та верхових передачах – підопічні Луїша Каштру регулярно гублять своїх гравців, втрачають зони підбирань і просто програють єдиноборства. Іншою проблемою, звісно ж, є мотивація та експериментальність – не те, щоб "гірники" били байдики й грали занадто ослабленим складом, але без ряду ключових виконавців (Марлос, Ісмалі, Мораєс) втрачаються певні ігрові зв'язки, та і бажання бігти через силу в липні не так багато. Втім, як показує досвід останніх матчів, індивідуальний клас та грамотність переміщень футболістів можуть компенсувати ці проблеми, а вихід Тайсона повертає Шахтарю топ-статус відсотків на 95. Словом, Десні буде непросто.

Кадрова ситуація

Десна підходить до поєдинку не без втрат. Олексій Гуцуляк лікується в лазареті, а Юхим Конопля не зможе зіграти за умовами оренди – це доволі болюча втрата для сіверян, але рівноцінна заміна "рудому" є. Участь Влада Калітвінцева залишається під питанням, адже попередній тур він пропускав у такому ж статусі, а нової інформації щодо його форми не з'являлося. В будь-якому разі, замість нього повинен вийти Орест Кузик, який за версією Instat став найкращим футболістом УПЛ після карантину.

У Шахтаря, вірогідно, вийде сильно ослаблений склад. Крім відправлених у відпустку Жуніора Мораєса, Марлоса та Миколи Матвієнка, навряд чи зіграють Давіт Хочолава, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко та Валерій Бондар – вони займалися за індивідуальною програмою і, як пише офіційний сат клубу, травмовані. В лазареті також залишається Ісмаїлі, хоча до цього можна було б звикнути. У списку дискваліфікованих нікого з "гірників" немає.

Орієнтовні склади на матч Десна – Шахтар

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Домбровський, Огіря – Кузик, Тотовицький, Картушов – Філіппов

Шахтар: Трубін – Болбат, Кривцов, Вітао, Сіпріано – Степаненко, Патрік – Тете, Тайсон, Коноплянка – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Звісно ж, навіть у ослабленому складі Шахтар залишається фаворитом, тому що такий ослаблений склад все одно майже рівний претендентам на Лігу чемпіонів. Крім того, резервісти "гірників" більш вмотивовані, ніж лідери, та і відповідальності ніякої немає – грай у своє задоволення й ні про що не хвилюйся. Саме тому більшість букмекерів віддає перевагу донеччанам.

Втім, спробуємо бути сміливішими й поставимо на Десну. По-перше, команда дуже вмотивована – чернігівцям потрібна лише перемога. По-друге, оборона Шахтаря і в основному складі доволі вразлива, а після ряду кадрових пробоїн вона ще більше дозволятиме супернику. Особливо на стандартах. Та і Трубін почав набивати гулі, часто демонструючи невдалі виходи з воріт або проблеми з фіксацією м'яча. Зрештою, Десна навіть за величезної переваги донеччан зіграла проти них з рахунком 2:3, а в попередніх матчах виглядала ще рівніше – то чому зараз не можна виграти?

Десна вийде в основі, буде злою, швидко контратакуватиме, болісно битиме в центрі поля й завалить штрафний стандартами, при цьому біля власних воріт не матиме ані Мораєса, ані Марлоса. Якщо зараз не перемагати, то коли ще? Саме тому поставимо на важку, але перемогу підопічних Олександра Рябоконя.