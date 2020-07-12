Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

Десна в рамках 30-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Для Десны исход поединка с Шахтером критически важен. После вчерашней победы над Колосом Заря выскочила на вторую строчку в турнирной таблице, а Динамо сегодня встретится с Александрией – там может произойти сенсация, а может и не произойти. Черниговцы в случае победы либо вернутся на второе место и оторвутся от киевлян, либо просто вернутся с равенством очков. Любой другой результат будет иметь очень серьёзные последствия. Таким образом, против "горняков" северянам нужно играть только на победу.

Может ли Десна так играть? После разделения на шестёрки кажется, что да. Черниговцы набрали четыре очка с Динамо и забили Колосу и Александрии по пять голов, причём некоторые из них оказались шедевральными – да и с Шахтером не всё было плохо. Да, команда проиграла по всем статьям и сама признала, что так её давно не возили, но полтора момента, подаренных защитниками "горняков", превратились в два гола. Единственным провалом стала лобовая встреча с Зарей, когда Десну на её же поле неожиданно вкатали в газон практически без шансов. Именно это поражение и настораживает.

В игровом плане подопечные Александра Рябоконя выглядят очень симпатично. Прежде всего, у команды шикарная оборона и голкипер – черниговцы пропустили на 10 голов меньше, чем говорит статистика ожидаемых пропущенных, а Паст является одним из лидеров по количеству и сложности отражённых ударов. В атаке аналогичная картина – забили на 10 голов больше, чем ожидалось. Особенно опасна Десна на контратаках, которые практически всегда удаётся завершить выстрелом по воротам, и после стандартов – Динамо пропустило с двух идентичных угловых, а Колосу после них прилетел шедевр с 30 метров и сухой лист. Кроме всего, тут нет проблем с взаимозаменяемостью исполнителей, да и с лазаретом у северян всегда всё спокойно. Минусом, однако, является психология – против Зари у Десны рассыпалась вся игра, с первой же минуты. Впрочем, это был единственный случай, когда северяне откровенно провалились. Один раз, как известно, не этот самый.

Шахтеру в текущем сезоне уже ничего не нужно. "Горняки" настолько откровенно перенастроились на подготовку к Лиге Европы, что отправили Мораеса, Марлоса и Матвиенко в небольшой отпуск, да и по игре "оранжево-чёрных" было заметно, что умирать за результат они не собираются. Впрочем, дарить очки тоже – чемпион после празднования 13-го золота УПЛ выпускал лидеров на завершающую фазу матчей с Зарей и Динамо, набрав четыре очка в этих поединках. Словом, на какие-то мифические мечты руководства и футболистов Шахтера об отправке Динамо на четвёртую позицию надеяться бесполезно. Десне нужно будет отдать все силы.

У дончан есть несколько уязвимых мест, которыми северяне могут воспользоваться. В первую очередь, это касается позиционной работы в собственной штрафной при стандартах и ​​верховых передачах – подопечные Луиша Каштру регулярно теряют своих игроков, теряют зоны подборов и просто проигрывают единоборства. Другой проблемой, конечно же, является мотивация и эксперементальность – не то, чтобы "горняки" били баклуши и играли слишком ослабленным составом, но без ряда ключевых исполнителей (Марлос, Исмали, Мораес) теряются определённые игровые связи, да и желание бежать через силу в июле не так много. Впрочем, как показывает опыт последних матчей, индивидуальный класс и грамотность перемещений футболистов могут компенсировать эти проблемы, а выход Тайсона возвращает Шахтеру топ-статус процентов на 95. Словом, Десне будет непросто.

Кадровая ситуация

Десна подходит к поединку не без потерь. Алексей Гуцуляк лечится в госпитале, а Ефим Конопля не сможет сыграть по условиям аренды – это довольно болезненная потеря для северян, но равноценная замена "рыжему" есть. Участие Влада Калитвинцева остаётся под вопросом, ведь предыдущий тур он пропускал в таком же статусе, а новой информации относительно его формы не появлялось. В любом случае, вместо него должен выйти Орест Кузык, который по версии Instat стал лучшим футболистом УПЛ после карантина.

У Шахтера, вероятно, выйдет сильно ослабленный состав. Кроме отправленных в отпуск Жуниора Мораеса, Марлоса и Николая Матвиенко, вряд ли сыграют Давит Хочолава, Маркос Антонио, Виктор Коваленко и Валерий Бондар – они занимались по индивидуальной программе и, как пишет официальный сат клуба, травмированы. В лазарете также остается Исмаили, хотя к этому можно было бы привыкнуть. В списке дисквалифицированных никого из "горняков" нет.

Ориентировочные составы на матч Десна – Шахтер

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Домбровский, Огиря – Кузык, Тотовицкий, Картушов – Филиппов

Шахтер: Трубин – Болбат, Кривцов, Витао, Сиприано – Степаненко, Патрик – Тете, Тайсон, Коноплянка – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Конечно, даже в ослабленном составе Шахтер остается фаворитом, потому что такой ослабленный состав всё равно почти равный претендентам на Лигу чемпионов. Кроме того, резервисты "горняков" более мотивированы, чем лидеры, да и ответственности никакой нет – играй в свое удовольствие и ни о чем не волнуйся. Именно поэтому большинство букмекеров отдаёт предпочтение дончанам.

Впрочем, попробуем быть смелее и поставим на Десну. Во-первых, команда очень мотивирована – черниговцам нужна только победа. Во-вторых, оборона Шахтера и в основном составе довольно уязвима, а после ряда кадровых пробоин она ещё больше позволит сопернику. Особенно на стандартах. Да и Трубин начал набивать шишки, часто демонстрируя неудачные выходы из ворот или проблемы с фиксацией мяча. В конце концов, Десна даже при огромном преимуществе дончан сыграла против них со счетом 2:3, а в предыдущих матчах выглядела ещё ровнее – так почему сейчас нельзя выиграть?

Десна выйдет в основе, будет злой, быстро будет контратаковать, болльно бить в центре поля и завалит штрафную стандартами, при этом у своих ворот не будет иметь ни Мораеса, ни Марлоса. Если сейчас не побеждать, то когда ещё? Именно поэтому поставим на тяжелую, но победу подопечных Александра Рябоконя.