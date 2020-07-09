Дентінью думає про відхід із Шахтаря – дружина шокувала причиною

Дані Соуза – дружина півзахисника Шахтаря Дентінью, розповіла, чому її чоловік прагне покинути Україну.

"Українці холодні, не відповідають на "доброго ранку". Тут багато упереджень проти чорношкірих і геїв. Дві старші дівчинки постійно показували язики. Я знаю, що це через колір шкіри моїх дочок. Одного разу я зустріла їх в школі і сказала: "Якщо ви ще раз покажете язика, ви побачите його у відповідь".

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Мені дуже боляче усвідомлювати, що в наші дні існує расизм. Вони показують жести та імітують звуки мавп. Люди повинні змінити своє ставлення. У Дентінью ще рік за контрактом. Ми думаємо про повернення до Бразилії, але тільки якщо буде варіант з іншим клубом", – зізналась Соуза в інтерв'ю Yahoo.

До слова, Дентінью провів 14 поєдинків у складі Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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