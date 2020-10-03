"Рік тому, коли грав в Англії, я був "ледачим, не бігав, не робив те і інше". Тут (в Інтері – прим.) мене називають найпрацелюбнішим у команді. Якщо подивитися на мою гру в Англії і порівняти її з тим, що є зараз, можна помітити покращення, але я все той же Ром.

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Дивлячись на мене зараз, можна побачити весь мій потенціал. Тепер бачите, що я міг зробити в Англії? Вони будуть називати мене повільним, а я у відповідь: "Повільний? Це я повільний? Не можу йти в ногу зі швидким темпом гри Манчестер Юнайтед?".

Було безліч неправильних дрібниць. Якби я був повільним, то не забив би такий гол, як в матчі з донецьким Шахтарем, у півфіналі Ліги Європи. Якби я був повільним, то не заробив би пенальті у фінальному матчі Ліги Європи з Севільєю. А це сталося через два роки. Хочете сказати, що у 27 років я швидший, ніж у 25? Ось що я намагаюся донести. Це просто дрібниці", – цитує Лукаку видання The Times.

Нагадаємо, Лукаку перейшов у Манчестер Юнайтед з Евертона за 84,7 млн євро. За "червоних дияволів" виступав з липня 2017-го по серпень 2019 року, після чого перебрався у Інтер за 74 млн євро. Зі своєю командою він став срібним призером Серії А та фіналістом Ліги Європи, здолавши у півфіналі Шахтар. У поточному розіграші Ліги чемпіонів донецька та міланська команди потрапили до однієї групи разом з Реалом та менхенгладбаською Борусією.

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