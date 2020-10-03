"Настрій на матч із Десною? Постараємося перемогти, як і завжди. Пам'ятаю наш останній матч на виїзді, який ми виграли. Сподіваюся, до майбутнього поєдинку підійдемо таким самим чином, тому що перемога дуже потрібна.

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Переглядали матчі Десни і постаралися вивчити її найкращим чином. Вони додали у порівнянні з минулим роком, плюс брали участь в кваліфікації Ліги Європи. У цьому сезоні чемпіонат буде набагато складнішим, ніж в минулому, тому ми повинні бути добре підготовленими до всіх суперників, щоб здобувати перемоги і стати чемпіоном", – поділився Додо у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, матч 5-го туру УПЛ Десна – Шахтар відбудеться завтра, 4 жовтня, початок гри о 17:00.

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