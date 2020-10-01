"Відчуття і почуття від Сент-Трюйдена приємні. Я опинився в іншій країні, тому на перших порах важко – інша мова, інший менталітет, інший футбол. Але я дебютував за нову команду, тому вже легше.

Філіппов дебютував за Сент-Трюйден – Мехелен Шведа зіпсував перший матч українця

Важко, що поруч немає сім'ї. Прийшов вдень ​​після тренування і багато вільного часу наодинці. Місто тут маленьке, 40 тисяч населення. Всі люди привітні, посміхаються. У мене хороша і затишна квартира. Всім задоволений, спасибі клубу. Конкретних інших варіантів не було. Були в основному розмови. Сент-Трюйден був наполегливим. Знаю, що головний тренер і керівництво мене хотіли. Вони дивилися не лише огляди, а й повні матчі зі мною, ми спілкувалися. Напевно, щось їх підкупило в моїй грі.

Буду сподіватися, що зможу допомогти своїй команді. Тренер ще шукає правильну модель гри, поки не все виходить. Зараз важко, більше фізичного контактного футболу, а у нас попереду не надто кремезні хлопці. Поки що на тренуваннях чогось нового не помітив, ті ж самі вправи, що ми робили в Десні.

Наша мета – потрапити у Лігу Європи. Тут не все втрачено. Тут не як в Україні, де виходить перша п'ятірка і все. Тут цікава схема, де все це буде розігруватися через плей-офф. Навіть 12 місце може вийти в Лігу Європи. До Ліги чемпіонів важко буде потрапити, але з часом все можливо. Клуб зробив ставку на Лігу Європи, прийшли хороші гравці. Нам, напевно, треба трохи більше зігратися, притертися один до одного, відчути і зрозуміти свої можливості. Думаю, у нас все вийде", – сказав Філіппов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Філіппов вже встиг дебютувати за Сент-Трюйден у матчі проти Мехелена: Олександр вийшов на заміну, однак не зміг допомогти своїй команді вирвати нічию (0:2).

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