Чернігівський клуб бореться за Владислава Калітвінцева, який перебрався в Олександрію.

Десна відправила скаргу в Палату щодо вирішення спорів УАФ через підписання олександрійцями Владислава Калітвінцева, повідомляє Meta-ratings. Рішення має бути ухвалене незабаром.

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Нагадаємо, хавбек покинув Десну через заборгованість заробітної плати, хоч його контракт був розрахований до кінця сезону. Олександрія скористалась цим і представила Калітвінцева як новачка.

Чернігівці переконані, що Владислав повинен продовжити виступи за них, або ж новий клуб має заплатити компенсацію. Цього сезону футболіст награв 17 матчів, у яких відзначився трьома голами й чотирма асистами.

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