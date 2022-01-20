Десна подала официальную жалобу на Александрию из-за Калитвинцева, – СМИ
Черниговский клуб борется за Владислава Калитвинцева, перебравшегося в Александрию.
Десна отправила жалобу в Палату по разрешению споров УАФ из-за подписания александрийцами Владислава Калитвинцева, сообщает Meta-ratings. Решение должно быть принято в скором времени.
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Напомним, хавбек покинул Десну из-за задолженности заработной платы, хотя его контракт был рассчитан до конца сезона. Александрия воспользовалась этим и представила Калитвинцева как новичка.
Черниговцы убеждены, что Владислав должен продолжить выступления за них, или новый клуб должен заплатить компенсацию. В этом сезоне футболист наиграл 17 матчей, в которых отличился тремя голами и четырьмя ассистами.
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