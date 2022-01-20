Десна отправила жалобу в Палату по разрешению споров УАФ из-за подписания александрийцами Владислава Калитвинцева, сообщает Meta-ratings . Решение должно быть принято в скором времени.

Президент Десны: Тренировочный сбор в Турции уже оплачен, в том числе и при Калитвинцеве

Напомним, хавбек покинул Десну из-за задолженности заработной платы, хотя его контракт был рассчитан до конца сезона. Александрия воспользовалась этим и представила Калитвинцева как новичка.

Черниговцы убеждены, что Владислав должен продолжить выступления за них, или новый клуб должен заплатить компенсацию. В этом сезоне футболист наиграл 17 матчей, в которых отличился тремя голами и четырьмя ассистами.