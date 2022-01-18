"Сьогодні у нас було перше тренування після нового року. Усі гравці вийшли на це заняття. Ми чекали на приїзд Калітвінцева, але його, на жаль, не було. З нами на зв'язок він також не виходив.

Калітвінцев не прибув на перше тренування Десни після відпустки

Ми сподіваємось, що футбол є першорядним для будь-якого гравця. До правил футболу входить виконання контракту, підписаного з командою. Сподіваємося, що він вийде, з'явиться у команді та дограє другу частину сезону.

Ми дуже на нього розраховуємо. Десна проводитиме тренувальний збір у Туреччині. Він уже оплачений, зокрема й за Калітвінцева. Тому команда Десна чекає на нього в себе", – поділився Левін у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, 29-річний хавбек вирішив припинити співпрацю з Десною через заборгованість по зарплаті, але клуб не пішов назустріч гравцю і відмовився від обопільного розірвання угоди. Як наслідок, Владислав перейшов до Олександрії, з якою зараз тренується, але його не можуть заявити, доки він не розірве контракт з Десною.

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