Півзахисник Динамо Артем Хацкевич продовжить кар'єру у Десні, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Подробиці трансферу не повідомляються, але футболіст вже внесений чернігівцями в заявку на сезон.

Додамо, що син Олександра Хацкевича у Десні виступатиме на правах оренди.

Нагадаємо, команда Олександра Рябоконя після 6-ти турів посідає у турнірій таблиці УПЛ четверту сходинку, набравши 12 очок.

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