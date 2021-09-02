Динамо відправило сина Хацкевича в Десну
11:12 - Читать на русском
Чернігівський клуб підсилився представником чемпіона України.
Півзахисник Динамо Артем Хацкевич продовжить кар'єру у Десні, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Подробиці трансферу не повідомляються, але футболіст вже внесений чернігівцями в заявку на сезон.
Додамо, що син Олександра Хацкевича у Десні виступатиме на правах оренди.
Нагадаємо, команда Олександра Рябоконя після 6-ти турів посідає у турнірій таблиці УПЛ четверту сходинку, набравши 12 очок.
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