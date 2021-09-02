Полузащитник Динамо Артем Хацкевич продолжит карьеру в Десне, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Подробности трансфера не сообщаются, но футболист уже внесен черниговцами в заявку на сезон.

Добавим, что сын Александра Хацкевича в Десне будет выступать на правах аренды.

Напомним, команда Александра Рябоконя после 6-ти туров занимает в турнире таблице УПЛ четвертое место, набрав 12 очков.

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