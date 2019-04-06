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Десна на виїзді впевнено перемогла Олімпік

15:54 989 Читать на русском
Десна на виїзді впевнено перемогла Олімпік
Олімпік – Десна – 0:2

В рамках 23-го туру УПЛ чернігівська Десна завдяки голам Дениса Фаворова та Сергія Старенького переграла Олімпік (0:2).

 
Денис Фаворов 21’
Сергій Старенький 70’
21’ Денис Фаворов
70’ Сергій Старенький

Матч виявився малоцікавим для нейтральних вболівальників, адже в ньому було дуже мало гостроти – особливо в першому таймі. Олімпік взагалі нічого не створив, а Десна забила зі стандарту: на 21-й хвилині Денис Фаворов замкнув подачу Сергія Старенького з кутового – 0:1. На 27-й Старенький з кута штрафного майданчика спробував пробити сам, але м'яч пролетів над воротами. Загалом же на полі було багато боротьби й мало конструктиву.

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На старті другого тайму Олімпік заграв активніше й міг зрівняти рахунок після непоганих ударів Тейшейри на 52-й та 67-й хвилинах, але вони пройшли над поперечиною. Десна покарала на 70-й, коли Єгор Картушов прострілив на Сергія Старенького на дальню стійку – 0:2. Після цього чернігівці відійшли назад та без особливих проблем відбивалися аж до самого фінального свистка.

Таким чином, Десна набрала 31 очко та піднялася на сьому позицію, захопивши лідерство у другій шістці. Олімпік з 20 заліковими балами залишився на десятій сходинці в турнірній таблиці.

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