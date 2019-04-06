Валєєв: Мене здивував серйозний рівень УПЛ

Новачок Олімпіка Рінар Валєєв поділився своїми думками щодо рівня УПЛ.

"Коли в Україні почалися проблеми і війна, довелося виїхати і пограти трохи в Білорусі, Грузії, Молдові. Кондиції не втратив, готовий грати, як і раніше. Готовий на 200%. Здивував серйозний рівень Прем'єр-ліги, довелося десь додавати", – сказав Валєєв у коментарі для "Футбол 1".

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Нагадаємо, Валєєв відомий виступами Кривбас, Оболонь, Чорноморець та ще низку українських клубів. Крім того, хавбек виступав у чемпіонатах Казахстану, Білорусі, Молдови.

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Останнім клубом Валєєва був грузинський Шевардені, який футболіст покинув взимку цього року, а наприкінці березня Валєєв підписав контракт з Олімпіком.