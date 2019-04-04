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Дегтярьов: Олімпік та Десна заслуговують бути в топ-6

17:44 55 Читать на русском
Дегтярьов: Олімпік та Десна заслуговують бути в топ-6
Максим Дегтярьов (праворуч) / ФК Олімпік

Форвард Олімпіка Максим Дегтярьов поділився очікуваннями від матчу 23 туру УПЛ проти Десни.

 

"Ми вже тренуємося на натуральному полі і є час провести на ньому цикл тренувань перед матчем. Це великий плюс для команди, тому що було важко тренуватися на синтетиці, а виходити грати на натуральний газон. Готуємося до матчу з Десною, як і до інших команд, в стандартному режимі. І, звичайно ж, налаштовуємося тільки на перемогу.

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Ми на кожну гру налаштовуємося на максимум, так як зараз не можна розслаблятися ні на один матч. Зазначу, що в нижній шістці всі команди рівні і показують непоганий футбол, тому на кожного суперника готуємося однаково. Вважаю, що Десна та Олімпік гідні бути в топ-6. На даний момент у нас стоїть завдання зайняти найвище місце в турнірній таблиці. І ми будемо намагатися це завдання виконати", – цитує Дегтярьова офіційний сайт Олімпіка.

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Теги
Олімпік - Десна Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Олімпік Олімпік Десна Десна
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