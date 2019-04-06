Десна на выезде уверенно победила Олимпик

В рамках 23-го тура УПЛ черниговская Десна благодаря голам Дениса Фаворова и Сергея Старенького переиграла Олимпик (0:2)

Матч оказался малоинтересным для нейтральных болельщиков, ведь в нём было очень мало остроты – особенно в первом тайме. Олимпик вообще ничего не создал, а Десна забила со стандарта: на 21-й минуте Денис Фаворов замкнул подачу Сергея Старенького с углового – 0:1. На 27-й Старенький с угла штрафной попытался пробить сам, но мяч пролетел над воротами. В целом же на поле было много борьбы и мало конструктива.

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На старте второго тайма Олимпик заиграл активнее и мог сравнять счёт после неплохих ударов Тейшейры на 52-й и 67-й минутах, но они прошли над перекладиной. Десна наказала на 70-й, когда Егор Картушов прострелил на Сергея Старенького на дальнюю штангу – 0:2. После этого черниговцы отошли назад и без особых проблем отбивались до самого финального свистка.

Таким образом, Десна набрала 31 очко и поднялась на седьмую позицию, захватив лидерство во второй шестёрке. Олимпик с 20 зачётными баллами остался на десятой строчке в турнирной таблице.

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