Десна мінімально поступилась Партизану у спарингу
Десна зустрічалась із сербським Партизаном в рамках товариського матчу.
Товариська зустріч
Десна – Партизан – 0:1
Гол: Баебек, 55
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Склад Десни: 1 тайм: Паст, Полегенько, Тамм, Імереков, Картушов, Домбровський, Огіря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицький, Будківський;
2 тайм: Литовка, Мостовий, Конопля, Гітченко, Єрмаков, Білошевський, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярьов, Шевцов, Безбородько
Олександр Рябоконь перевіряв своїх підпічних на фоні сербського гранда. Єдиний гол у матчі організували гравці Паритизана, простріл з лівого флангу замкнув французький форвард Жан-Крістоф Баебек.
Наступний спаринг Десна проведе 30 січня проти македонської Шкендії.
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