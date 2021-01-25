Десна минимально уступила Партизану в спарринге
Десна встречалась с сербским Партизаном в рамках товарищеского матча.
Товарищеская встреча
Десна – Партизан – 0:1
Гол: Баебек, 55
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Состав Десны: 1 тайм: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Картушов, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицкий, Будкивский;
2 тайм: Литовка, Мостовой, Конопля, Гитченко, Ермаков, Билошевский, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов, Безбородько
Александр Рябоконь проверял своих пидпичних на фоне сербского гранда. Единственный гол в матче организовали игроки Паритизана, прострел с левого фланга замкнул французский форвард Жан-Кристоф Баебек.
Следующий спарринг Десна проведет 30 января против македонской Шкендии.
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