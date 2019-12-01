Десна – Олександрія: анонс матчу УПЛ

У рамках 16-го туру УПЛ Десна приймає Олександрію. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Якби в Україні чотири перші команди виходили в Лігу чемпонів, то матч між Десною та Олександрією транслювали б із максимальним пафосом – команди мають рівність за очками, претендуючи на четверту позицію. В рамках УПЛ вона, на жаль, малоцікава для лідерів, однак переможець зустрічі зможе наблизитись до Зорі на відстань одного залікового балу. Луганці ж поки залишаються головними фаворитами у боротьбі за бронзові медалі, тож битва між її конкурентами може справити значний вплив на турнірну ситуацію загалом.

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Благо, обидві команди демонструють хороший футбол. Олександрія до поразки від Вольфсбурга у четвер мала 7-матчеву серію без поразок, з яких п'ять складали зустрічі із Сент-Етьєном (дві нічиї), Зорею (дві перемоги) та Шахтарем (виїзна нічия). Десна ж у минулому турі УПЛ несподівано програла Колосу, але до того видала дві серії з трьома перемогами у чотирьох поєдинках. І чернігівці, і олександрійці славляться якісним пресингом та вмінням витискати результат, тому очна зустріч цих колективів має бути або дуже цікавою, або дуже сухою.

Статистика протистояння Десни з Олександрією

Всього: 25 матчів, 7 перемог Десни, 8 нічиїх, 10 перемог Олександрії, різниця м’ячів 27-32.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+1, =1, -1, 4-3)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Гітченко (Десна)

Травмовані: Сітало, Ковалець, Третьяков, Довгий, Бухал (Олександрія; участь під питанням)

Найрезультативніший матч – 5 голів

13.10.1992. 13-й тур чемпіонату України-1992/1993

Олександрія – Десна – 5:0 (найбільша перемога Олександрії над Десною в історії)

Попередній матч. 24.08.2019. 5-й тур чемпіонату України-2019/2020

Олександрія – Десна – 0:3

Голи: Д. Фаворов, 50, Кузик, 69, Філіппов, 90.

Орієнтовні склади на матч Десна – Олександрія

Десна: Паст – Д. Фаворов, Приндета, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Кузик – Хльобас

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Шастал, Задерака – Безбородько

"Родзинки"

– Олександрія може забити 100-й виїзний гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).

– Десна може зазнати 20-ї поразки в УПЛ.

– Безгольовий виїзний серіал Олександрії в УПЛ розпочався 22 вересня й триває 292 хвилини.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Навряд чи команди потішать великою кількістю голів. Десна завжди грала закрито, а в останніх матчах ще й позначились проблеми з реалізацією. Олександрія ж, не дуже відрізняючись стилістично, віддала занадто багато сил у матчі проти Вольфсбурга у четвер. Загалом, обидва суперники приблизно рівні один одному, тож найбільш вірогідним результатом здається бойова нічия.

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