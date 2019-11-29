Хавбек Олександрії Банада: Зробимо все, щоб посісти третє місце в УПЛ і знову грати в єврокубках

Півзахисник Олександрії Євген Банада поділився своїми враженнями від матчу 5-го туру Ліги Європи проти Вольфсбурга (0:1).

"Я взагалі спочатку не зрозумів, який пенальті, на кому він був. Звичайно, отримати пенальті у роздягальню, як мінімум, неприємно. Пішли на перерву дещо розчаровані. Але на другий тайм зібралися. Були моменти. На жаль, не забили.

Олександрія – Вольфсбург – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми бігли, створювали хай не моменти, але напівмоменти. Щось не вдавалося... У них троє велетнів-захисників, важко було з ними справлятися.

Усі мріють грати в єврокубках. Хоча попереду багато матчів чемпіонату, але всі зусилля докладемо, щоб посісти третє місце і знову грати в єврокубках", – сказав Банада в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, після поразки від Вольфсбурга команда Володимира Шарана втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

Олександрія втратила шанси на плей-офф Ліги Європи – експеримент Шарана провалився, а Вольфсбург переміг заслужено