Десна – Динамо: Леоненко назвав головних антигероїв у складі обох команд
Експерт каналів "Футбол" Віктор Леоненко поділився думками щодо матчу 15 туру УПЛ Десна – Динамо (1:1).
"Десна має сказати "спасибі" Безбородьку. Гра була рівна, хоча у Динамо було більше напівмоментів. За гол чернігівців "привіт" Бущану. Він повинен був рятувати Забарного, який загубив позицію.
Десна – Динамо – 1:1 – відео голів і огляд матчу
Якщо ти йдеш, то йди до кінця. Будківський бив з п'яти метрів, півкроку було досить, щоб йому перешкодити. Гра на виходах – проблема багатьох воротарів. Навіть на аматорському рівні не можна, щоб людина з таким зростом залишалася однією в п'яти метрах від воріт", – заявив Леоненко у ефірі Великого футболу.
Нагадаємо, Динамо втрималося на вершині УПЛ, проте відрив від Шахтаря скоротився до одного очка.
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