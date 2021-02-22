"Десна має сказати "спасибі" Безбородьку. Гра була рівна, хоча у Динамо було більше напівмоментів. За гол чернігівців "привіт" Бущану. Він повинен був рятувати Забарного, який загубив позицію.

Десна – Динамо – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Якщо ти йдеш, то йди до кінця. Будківський бив з п'яти метрів, півкроку було досить, щоб йому перешкодити. Гра на виходах – проблема багатьох воротарів. Навіть на аматорському рівні не можна, щоб людина з таким зростом залишалася однією в п'яти метрах від воріт", – заявив Леоненко у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, Динамо втрималося на вершині УПЛ, проте відрив від Шахтаря скоротився до одного очка.

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