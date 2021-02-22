"Десна должна сказать "спасибо" Безбородько. Игра была равная, хотя у Динамо было больше полумоментов. За гол черниговцев "привет" Бущану. Он должен был спасать Забарного, который потерял позицию.

Десна – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Если ты идешь, то иди до конца. Будковский бил с пяти метров, полшага было достаточно, чтобы ему помешать. Игра на выходах – проблема многих вратарей. Даже на любительском уровне нельзя, чтобы человек с таким ростом оставался одним в пяти метрах от ворот", – заявил Леоненко в эфире Великого футбола.

Напомним, Динамо удержалось на вершине УПЛ, однако отрыв от Шахтера сократился до одного очка.

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