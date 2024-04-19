Артем Довбик є далеко не єдиним форвардом у шорт-листі мадридського Атлетіко на літо.

"Матрацники" готові втрутитися у боротьбу за 28-річного Сергу Гірассі, повідомляє AS.

Агент Довбика відреагував на звинувачення у шахрайській змові з Жироною

Форвард Штутгарта проводить божевільний сезон, оформивши 27 голів у 25 матчах. Transfermarkt оцінює Гірассі у 40 млн євро, але Штутгарт необачно прописав у контракті нападника значно скромнішу клаусулу – 17,5 млн. Багато клубів влітку з легкістю заплатять ці гроші, щоб забрати гвінейця. Атлетіко серед них.

Ще бюджетніший варіант для мадридців – 19-річний Самуель Омородіон. "Матрацники" минулого літа придбали молодого форварда Гранади за 6 млн євро і відразу віддали Алавесу в оренду. Саму може похизуватися 9 голами у 31 матчі.

Нагадаємо, з Атлетіко пов'язували і Артема Довбика, проте тут фігурують зовсім інші суми. Навряд Жирона погодиться відпустити свого найкращого бомбардира, якщо на стіл не поставлять 30-40 млн євро.

Довбик пройшов кастинг на форварда топ-клубу – іспанські ЗМІ відреагували на "кисло-солодкий" перфоманс українця