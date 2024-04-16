Завдяки ранньому голу у ворота Атлетіко (1:3) Артему Довбику вдалося стати одноосібним лідером бомбардирських перегонів Ла Ліги – у доробку українця вже 17 влучних пострілів. Серед найближчих переслідувачів форварда Жирони залишаються Джуд Беллінгем (16) та Анте Будімір (16).

Каталонський клуб навіть після поразки зберігає дуже хороші шанси на участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Відрив від Атлетіка, який перебуває на 5-й сходинці, становить 8 очок. Про заочну дуель українця з Осімхеном на користь Челсі, враження Сімеоне від гри екс-нападника СК Дніпро-1, "агентське шахрайство" імені Довбика і міні-скандал Луніна дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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