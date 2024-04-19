Артем Довбик является далеко не единственным форвардом в шорт-листе мадридского Атлетико на лето.

“Матрасники” готовы вмешаться в борьбу за 28-летнего Сергу Гирасси, сообщает AS.

Агент Довбика отреагировал на обвинения в мошенническом сговоре с Жироной

Форвард Штутгарта проводит сумасшедший сезон, оформив 27 голов в 25 матчах. Transfermarkt оценивает Гирасси в 40 млн евро, но Штутгарт опрометчиво прописал в контракте нападающего значительно более скромную клаусулу – 17,5 млн. Многие клубы летом с легкостью заплатят эти деньги, чтобы забрать гвинейца. Атлетико среди них.

Еще более бюджетный вариант для мадридцев – 19-летний Самуэль Омородион. "Матрасники" прошлым летом приобрели молодого форварда Гранады за 6 млн евро и сразу отдали Алавесу в аренду. Саму может похвастаться 9 голами в 31 матче.

Напомним, с Атлетико связывали и Артема Довбика, однако здесь фигурируют совсем другие суммы. Вряд ли Жирона согласится отпустить своего лучшего бомбардира, если на стол не поставят 30-40 млн евро.

Довбик прошел кастинг на форварда топ-клуба – испанские СМИ отреагировали на "кисло-сладкий" перфоманс украинца