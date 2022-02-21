"Був Даміан такий, захисник. Його привезли, була цікава річ. У команді (Насьйональ – прим.) було два Даміана, купили не того. Привезли в Україну не того Даміана, потім шукали крайнього – не знайшли. Це така інформація була, справді не той Даміан приїхав, десь лоханулись.

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Він реально не тягнув. То на Кубок із Алчевськом вийде, ми вийшли, 3:1 скрутилися, він грав у захисті. Це відверто слабкий. Саву був, нападаючий, румун. Найкращий бомбардир був у своїй команді, а до нас приїхав – не тягне. Він не розумів, чому грає на Кубок, а у чемпіонаті не грає. Він думав, що такий великий", – зазначив Воробей у коментарі ОТДУШИВДУШУ.

Додамо, що Андрій захищав кольори Шахтар з 1997 по 2007 роки, відіграв за цей час 272 матчі та відзначившись 94 голами та 4 асистами. Щодо Саву, то румун зіграв 11 матчів за "гірників", у яких забив 3 голи.

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