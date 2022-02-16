"Від президента дісталося після Аустрії, 5:1, коли ми програли. Тоді президент нас поодинці викликав. Добре мені дісталося. У нас було ранкове тренування, увечері було двостороннє. Президент приїхав, мав свій номер на третьому поверсі. Викликали по одному: мене, Бахарєва, Попова, Тимощука. Не знаю як іншим, але мені нормально. Не фізично, а морально.

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Розмова була хороша, повчальна. На підвищених тонах я все зрозумів. Увечері на тренування вийшов – 5 голів забив. Він мені каже: "Так що, на тебе щодня так кричати?" Я говорю: "Не треба, дякую".

Це навіть не в плані гри було, а в плані побуту. Президент усе про всіх знав. У свій час машина їздила. Я навіть у сусіднє місто їхав зі швидкістю 200 км/год, думав, що все від цієї "дев'ятки" відірвався. На подвір'я заїхав, щоб сховатися. Через 5 хвилин хвіст вже поряд. Були такі моменти", – сказав Воробей для Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Андрій перебував у структурі Шахтаря у 1995-2007 роках.

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