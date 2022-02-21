"Был Дамиан такой, защитник. Его привезли, была интересная вещь. В команде (Насьональ – прим.) было два Дамиана, купили не того. Привезли в Украину не того Дамиана, потом искали крайнего – не нашли. Это такая информация была, действительно не тот Дамиан приехал, где-то лоханулись.

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Он реально не тянул. На Кубок с Алчевском выйдет, мы вышли, 3:1 скрутились, он играл в защите. Это откровенно слаб. Савву был, нападающий, румын. Лучший бомбардир был в своей команде, а к нам приехал – не тянет. Он не понимал, почему играет на Кубок, а в чемпионате не играет. Он думал, что такой большой", – отметил Воробей в комментарии ОТДУШИВДУШУ.

Добавим, что Андрей защищал цвета Шахтер с 1997 по 2007 годы, отыграл за это время 272 матча и отличившись 94 голами и 4 ассистами. Что насчет Саву, то румын сыграл 11 матчей за "горняков", в которых забил 3 гола.

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