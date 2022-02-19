Шахтар та Рига не виявили сильнішого (0:0) у товариському поєдинку на зимових зборах. Рахунок і огляд матчу читайте на Футбол 24.

Контрольний матч

Шахтар – Рига – 0:0

Склад Шахтаря: Трубін (Пятов, 30) – Булеза, Фарина, Бондар, Конопля – Судаков, Бондаренко – Соломон, Педрінью, Нерес – Погорілий (Додо, 30)

Роберто Де Дзербі на останній спаринг зимових зборів випустив неймовірно молодий склад, у якому переважали вихованці Шахтаря, але найстаршим був зимовий новачок Давід Нерес. Проти "гірників" у стартовій одинадцятці Риги вийшли одразу три наші земляки: Юрченко, Філіппов та Вакулко.

Шахтар розгромив Астану – Трубін віддав гольовий пас, казкові Мудрик, Додо і джокер Нерес затушовують дві проблеми

Обидві команди зі старту були зарядженими і грали без центра поля. Перший момент створив Соломон, один із найбільш досвідчених у складі. Ізраїльтянин після пасу Педрінью змістився у центр і пробив – оборона встигла підставити ногу. Булеза за кілька хвилин обрізався у центрі поля, внаслідок чого Лукілі вибігав віч-на-віч проти Трубіна. Анатолій виграв дуель з вінгером суперника.

Після 15-ї хвилини Рига перехопила контроль і намагалась грати широко, закидаючи у штрафний. Капітан Бондар чудово виконував свої захисні функції. Молодим "гірникам" не вдалось створити жоден гострий момент. Вони, якщо були з м'ячем, намагались тримати його у центрі і використовували фланги для просування вперед, але безрезультатно. Після 30 хвилин рефері дав свисток на перерву – про такий формат між собою домовились колективи.

У першому скороченому таймі досить активними були Олександр Філіппов та Владлен Юрченко. Форвард відкривався на вістрі і боровся за кожен м'яч, а хавбек виконував штрафні і намагався пресингувати. Вакулко був майже непомітний.

По перерві Де Дзербі провів лише дві заміни, хоча очікувалось більше. Трубіна у воротах замінив Пятов, а Додо вийшов замість Погорілого. Бразилець діяв на позиції вінгера, а Педрінью піднявся у центр нападу. Шахтар виглядав швидшим і агресивнішим, але пропускав атаки на свої ворота. Зокрема, двічі нагоду відзначитись мав Камеш – рятували Пятов та збитий приціл.

Обопільні мінінавали на ворота завершувались своєчасною і впевненою грою оборони з воротарями. Закидання Нереса і Коноплі наприкінці були безуспішними, а ефектний прохід Соломона зупинили перед штрафним. Також Манор подав зі штрафного, а Бондар пробив головою – над воротами. Бондаренко ж втратив момент, щоб вирвати перемогу. Фінальний свисток зафіксував нулі на табло.

Шахтар у не надто хорошому настрої повертається в Україну, де 26 лютого проведе перший поєдинок другої частини сезону української Прем'єр-ліги. Суперником команди Роберто Де Дзербі на виїзді буде Металіст 1925.

Гвардіола проти Конте, Маліновський і Ко жадають помсти, дербі Борусій – топ-матчі вікенду