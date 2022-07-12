Напередодні Рінат Ахметов приголомшив заявою про відхід з медіабізнесу. Мільярдер зазначив, що поверне державі усі ліцензії, якими володіють його ЗМІ. Фактично це означає припинення мовлення – буквально через кілька годин сайт ТК "Футбол" і самі телеканали припинили випуск власного контенту.

У новій заяві вказано, що SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна. Всі документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року.

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Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіа Групою Україна від держави. Паралельно сьогодні буде розпочато процес припинення випуску друкованих засобів масової інформації.

Зазначається, що згідно із законодавством України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ і вони мають завершити діяльність. Швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв – відповідальність держави. Процес, згідно до вимог законодавства, може тривати від місяця до двох.

На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом). Вихід будь-яких власних проектів та виробництво контенту припиняється.

Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі.

Всі активи МГУ (крім ліцензій) залишаються у її власності. Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі – Україна, Україна 24, Сьогодні. Долю цих активів буде визначено менеджментом у найближчі дні.

"Рішення щодо виходу SCM із медіа-бізнесу було важким та вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели її в абсолютні лідери українського медіа-ринку. Ми планували створювати якісний український контент і далі – серіали, фільми, шоу, новини.

Але державою було прийнято абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими.

Подальша доля зданих нами ліцензій нам невідома – жодних попередніх консультацій із владою не відбувалося і не могло відбуватися. Ми зробимо все залежне від нас, щоб завершення нашої співпраці із кожним членом багатотисячного колективу було максимально прозорим та людяним. Це зараз найважливіше завдання", – йдеться у заяві Наталії Ємченко – директорки зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM. Повний текст заяви опублікований на сайті SCM.

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