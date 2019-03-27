Дерліс Гонсалес забив гол за збірну Парагваю через хвилину після виходу на заміну

Парагвайський форвард Сантоса Дерліс Гонсалес відзначився забитим голом за свою національну команду.

Товариські матчі

Мексика – Парагвай – 4:2

Голи: дос Сантос, 6, Гомес, 9 (авт.), Ернандес, 24, Артуро Монтес, 90+1 – Перес, 59, Гонсалес, 84

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Дерліс Гонсалес, права на якого належать київському Динамо, не зміг врятувати збірну Парагваю від поразки в товариському матчі з Мексикою.

Дерліс відзначився забитим голом вже через хвилину після свого виходу на заміну, скоротивши відставання в рахунку до мінімуму. Однак, останнє слово все-таки залишилося за мексиканцями, які відзначились вже у компенсований арбітром час.

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