Сантос зацікавлений у поверненні Буено з Динамо

Півзахисник Динамо Вітор Буено може повернутися в чемпіонат Бразилії, де на нього розраховує Сантос.

Керівництво Сантоса за підтримки головного тренера команди Хорхе Сампаолі шукає можливість повернути 24-річного півзахисника, але проблемою може стати його зарплата, яка в Києві більша, ніж була у Буено в Бразилії, повідомляє ESPN.

Буено не хоче покидати Динамо, – Fox Sports

За інформацією видання, Сантосу доведеться поквапитись з цим поверненням, оскільки трансферне вікно в Бразилії закривається в наступний вівторок.

Нагадаємо, що Буено перебрався до Києва минулого літа на правах оренди до літа 2020 року, а у зворотньому напрямку вирушив Дерліс Гонсалес. Очікується, що якщо бразилець повернеться в свій клуб, то парагваєць все одно залишиться в Сантосі до кінця своєї орендної угоди.

Динамо переглядає бразильця Марсело – потенційний новачок вже відзначився за киян

За 8 місяців в Україні Буено зіграв лише 80 хвилин за першу команду Динамо, не відзначившись результативними діями.