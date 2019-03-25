Муки та успіх Кендзьори, різні амплуа Кадара, Вербіч без голів – як легіонери Динамо провели міжнародну паузу в збірних

Три "динамівські" легіонери вже відіграли свої березневі матчі у відборі до Євро-2020. Розбираємося, у кого які здобутки.

У нинішньому складі Динамо не так багато європейських легіонерів. Всі вони – пристойного рівня, майже кожен захищає кольори своїх національних збірних. Віце-чемпіон світу Йосіп Піваріч відновлюється після травми, а Міккел Дуелунд поїхав у молодіжну збірну Данії лише зустрітися з партнерами – він повернеться на поле через декілька тижнів.

Три іноземні гравці основного складу київського клубу отримали виклик у збірні на перші матчі кваліфікації до Євро-2020: правий захисник Томаш Кендзьора, центральний захисник Тамаш Кадар і вінгер Беньямін Вербіч. Розповідаємо, як вони відіграли протягом міжнародної паузи.

Тамаш Кадар – Угорщина

2 матчі без замін – майже 194 хвилини ігрового часу (3 очки)

Словаччина – Угорщина – 2:0 (21.03.2019)

Угорська збірна діяла за схемою з п'ятьма захисниками, де Кадар отримав роль лівого центрбека. В обох пропущених голах недопрацювала вся оборона Марко Россі, але є претензії безпосередньо до Тамаша. Перший м'яч словаки забивали з ближньої стійки, де він теоретично міг зреагувати на простріл, а в моменті з другим – "динамівець" не дав залізти в офсайд автору гола Руснаку, коли пішла передача за спину.

Угорщина менше володіла м'ячем і більше захищалася, тому основну частину своїх дій Тамаш виконав на власній половині. У роботі на оборону 10 разів здобував м'яч відборами та підбираннями, здійснив 7 перехоплень, виграв 4 з 7 верхових дуелей. Загалом вийшов переможцем з 42% єдиноборств (у цьому сезоні УПЛ показник кращий – 53%).

Дії Кадара проти Словаччини:

Став лідером команди за кількістю передач з точністю 83%, але при цьому віддав лише 6 пасів у фінальну третину. 4 з 6 дальніх передач були точними – Тамашу вдавалися діагоналі, а закидання по своєму флангу адресатів не знаходили. Завдав одного неточного удару по воротах після кутового.

Карта передач Кадара проти Словаччини:

Угорщина – Хорватія – 2:1 (24.03.2019)

Проти фаворита групи Угорщина вийшла з чотирма захисниками, а Кадар закрив лівий фланг оборони. Команда "динамівця" несподівано перемогла чинних віце-чемпіонів світу, хоча й пропустила першою. Гол хорватів прийшов з флангу Тамаша – і в цьому є його провина. Опорник побачив, що потрібна допомога на бровці та "кинув" у півфланзі Крамаріча, нібито передавши того Кадару. Однак між партнерами виникло непорозуміння – Кадар пішов страхувати простріл у штрафний майданчик, а Крамаріч залишився без опіки та асистував Ребічу.

Угорщина – Хорватія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Кадару знову багато доводилося працювати на оборону: виконав 12 відборів і підбирань, 4 рази перехоплював м'яч, але виграв лише 25% захисних дуелей (2 з 8). Загальна успішність дій Тамаша, у порівнянні з попереднім матчем, була вищою – 68% проти 63%.

Дії Кадара проти Угорщини:

Знову став одним із найбільш залучених гравців у білд-ап Угорщини – 41 передача з точністю 83% (майже половина вперед). 8 з них були спрямовані в останню третину поля, 5 таких досягли цілі. Віддав 4 паси у чужий штрафний майданчик, але лише 1 виявився точним. Єдина подача полетіла в молоко.

Карта передач Кадара проти Угорщини:

Томаш Кендзьора – Польща

2 матчі без замін – 189 хвилин ігрового часу (6 очок)

Австрія – Польща – 0:1 (21.03.2019)

Збірна Польщі привезла виїзну перемогу з Австрії, де суперник більше загострював. Левова частка атак господарів пройшла через фланг Кендзьори – там діяв лідер австрійців Давід Алаба. Не можна сказати, що Томаш його стримав. Футболіст Баварії завдав 4 ударів по воротах і 8 разів прострілював у штрафний майданчик поляків – більшість цих дій з зони відповідальності "динамівця". 2 його помилки безпосередньо призвели до ударів по воротах, в небезпечних моментах він не встигав накрити Арнаутовіча та Забітцера.

Австрія – Польща – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Кендзьора виграв лише 3 захисні дуелі з 19, а також 1 з 3 верхових. Працювати на оборону доводилося дуже багато, і в кількісних показниках Томаш став найкращим у команді: перехоплення – 11, вибивання – 6. Також оформив 8 разів відборів і підбирань.

Дії Кендзьори проти Австрії:

У таких умовах допомога атаці від Томаша була невеликою. Однак відзначимо, що фактично весь правий фланг перебував у розпорядженні Кендзьори – жоден гравець збірної Польщі не концентрувався на позиції правого вінгера.

"Динамівець" виконав 26 передач з точністю 67%. Майже третину відправив у фінальну третину поля – 8. Тільки 1 дальній пас з 8 дійшов до партнера, але 2 передачі з 3 у чужий штрафний майданчик були влучними. У першому таймі після кутового Кендзьора головою скинув Гліку під удар – небезпечним цей епізод ніяк не назвеш.

Карта передач Кендзьори проти Австрії:

Втім, у підсумку захисник Динамо став одним з героїв зустрічі. Томаш прийшов у володіння австрійців на подачу корнера і, вигравши відскок, пробив по воротах. Голкіпер не дуже добре впорався з цим ударом, що дало змогу Пйонтеку проштовхнути м'яч у сітку. За сукупністю всіх дій статистичний портал SofaScore назвав Кендзьору найкращим гравцем зустрічі.

Польща – Латвія – 2:0 (24.03.2019)

Другий матч видався значно легшим для Томаша – суперник створював у рази менше проблем. Кендзьора напрацював на 5 перехоплень, 1 вибивання та 9 відборів і підбирань. Втім, він виграв лише 1 захисну дуель з 9 (11%), що контрастує навіть з посереднім показником польського фулбека в поточній УПЛ (23%). Цього разу загальна успішність дій склала 63% – проти 35% з австрійцями.

Дії Кендзьори проти Латвії:

Томаш регулярно з'являвся в атаці. Віддав 57 передач з точністю 84%. Щоправда, відсоток пасів вперед не вражає – 37%. 5 з 8 дальніх передач були влучними. Половина кросів (2 з 4) знайшли адресатів – м'яч отримував Лєвандовскі. Роберт в обох випадках завершив епізод ударом (в сумі на 0.12xA для Кендзьори): стійка та блок.

Карта передач Кендзьори проти Латвії:

Беньямін Вербіч – Словенія

2 матчі з замінами наприкінці – 174 хвилини ігрового часу (2 очки)

Ізраїль – Словенія – 1:1 (21.03.2019)

Словенці володіли ініціативою, створили відчутно більше моментів, але привезли тільки нічию. Одним із найпомітніших в атаці серед гостей був Вербіч. Вінгер Динамо завдав 3 ударів по воротах Ізраїлю (2 в площину), які потягнули на 0.31xG. У першому таймі вистрелив з лінії штрафного майданчика прямо в руки голкіперу, а по перерві класно справа вирвався на оперативний простір, отримав вчасну передачу, але не переграв у ближньому бою воротаря.

Удари Вербіча по воротах Ізраїлю:

Беньямін грав без чіткої прив'язки до лівого флангу, хоча в Динамо він зазвичай відповідає за ліву бровку. На полі Ізраїлю Вербіч не просто часто зміщувався на протилежний край, а й активно зустрічався з м'ячем у центрі поля. У цьому матчі в його функції входила побудова атак, підігравання партнерам, підготовчі передачі далеко від чужих воріт.

Тут дії Вербіча спрямовувалися головним чином не на завершення епізодів, як ми звикли в УПЛ. Він здійснив 28 передач, з яких лише 1 в останню третину (неточна). Двічі знайшов партнерів у штрафному майданчику. Водночас 43% пасів йшли назад.

Карта передач Вербіча проти Ізраїлю:

Виграв 4 атакувальні дуелі з 7. Багато рухався по полю, 5 разів повертав м'яч збірній Словенії, двічі перехоплював його у суперників. Загальна успішність дій склала 61%.

Дії Вербіча проти Ізраїлю:

Словенія – Північна Македонія – 1:1 (24.03.2019)

Якщо нічию з Ізраїлем можна було сприймати більш-менш прийнятним результатом, то домашня мирова проти Північної Македонії – явна невдача для словенців. Про це свідчить і статистика, де господарі переважали суперника за ключовими показниками вдвічі. Вербіч у цьому поєдинку вже не розпилювався, а зосередився виключно на лівому фланзі та періодичних зміщеннях в центр.

Дії Вербіча проти Північної Македонії:

Цікаво, що це принесло Словенії більше користі. Беньямін розігнав результативну атаку та приймав важливі рішення ще в декількох епізодах. 5 з 6 спроб дриблінгу "динамівця" завершилися вдало (проти Ізраїлю була одна – невдала), завдяки чому він вигравав дуелі один в один (13 успішних єдиноборств у атаці з 20), а його команда отримувала перевагу.

Дриблінг Вербіча проти Північної Македонії:

Проти балканців назад пасував вже тільки в 29% ситуацій. Виконав 31 передачу, точність – 90%. Одне з двох дальніх переведень було успішним. Одного разу безпосередньо віддав під удар партнеру (заблокували) після сольного проходу.

Карта передач Вербіча проти Північної Македонії:

Рейди Вербіча на швидкості становили серйозну загрозу балканцям. По перерві він прорвався через центр і неточно пробив у сторону воріт. А в першому таймі ледь не опинився на побаченні з воротарем, відкрившись під розрізний пас у штрафному (в останній момент вибили захисники). Загалом у чужому боксі отримував м'яч тричі.

Дані – Wyscout