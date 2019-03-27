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Дерлис Гонсалес забил гол за сборную Парагвая через минуту после выхода на замену

13:58 53 Читати українською
Дерлис Гонсалес забил гол за сборную Парагвая через минуту после выхода на замену
Дерлис Гонсалес / фото из соцсетей

Парагвайский форвард Сантоса Дерлис Гонсалес отличился забитым голом за свою национальную команду.

Товарищеские матчи
Парагвай
2
2 : 4
4
Мексика
04:00 27:03:2019
завершено
 

Товарищеские матчи

Мексика – Парагвай – 4:2

Голы: дос Сантос, 6, Гомес, 9 (авт.), Эрнандес, 24 Артуро Монтес, 90+1 – Перес, 59, Гонсалес, 84

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Гонсалес, права на которого принадлежат киевскому Динамо, не смог спасти сборную Парагвая от поражения в товарищеском матче с Мексикой.

Дерлис отметился забитым голом уже через минуту после своего выхода на замену, сократив отставание в счете до минимума. Однако, последнее слово все же осталось за мексиканцами, которые отличились уже в компенсированное арбитром время.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Видеоновости Мексика Мексика Парагвай Парагвай Парагвай - Мексика Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес
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