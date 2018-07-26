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Дерліс Гонсалес: Моя зарплата в Динамо – 110 тисяч доларів на місяць, Сантос обіцяв стільки ж, але передумав

12:35 1106 Читать на русском
Дерліс Гонсалес: Моя зарплата в Динамо – 110 тисяч доларів на місяць, Сантос обіцяв стільки ж, але передумав
Дерліс Гонсалес / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Дерліс Гонсалес розповів про причину зриву перемовин щодо його переходу в Сантос.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес був за крок від переходу в Сантос на правах оренди, проте днями агент гравця повідомив про невдале завершення переговорів через розбіжності щодо зарплати парагвайця.

"Більше шансів немає. Після того, що сказав президент Сантоса, їх більше немає. Я уклав контракт з Динамо з зарплатою в 110 тисяч доларів на місяць, квитками на літак і автомобілем.

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У Сантосі знали про це, вони сказали, що дадуть мені такий же контракт. Після прибуття до Бразилії вони захотіли платити на 37 тисяч доларів менше. Так не можна. Вони знали про контракт і спочатку погодились", – цитує Гонсалеса Gazeta Esportiva.

До слова, раніше президент Сантоса зазначив, що Вітор Буено, який повинен був стати частиною угоди щодо Дерліса, перейде в Динамо попри невдачу з трансфером парагвайця.

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