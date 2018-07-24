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Перемовини Дерліса Гонсалеса з Сантосом завершені, ми дуже розчаровані, – агент гравця

19:45 906 Читать на русском
Перемовини Дерліса Гонсалеса з Сантосом завершені, ми дуже розчаровані, – агент гравця
Дерліс Гонсалес / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Дерліс Гонсалес, схоже, таки не перейде у Сантос. Агент гравця повідомив про завершення переговорів.

Агент Дерліса Гонсалеса Ісідоро Хіменес повідомив про провал перемовин з Сантосом.

"Телефоном ми обговорювали з президентом Сантоса, що вони виплатять Дерлісу таку ж зарплату, яку він отримував в Динамо. Це було для нас великим сюрпризом, коли після прибуття до Бразилії все змінилося. Ми чекали рішення клубу 4 дні і нічого не отримали. У понеділок я хотів платити вже 50% його зарплати.

Дерліс Гонсалес не може домовитись з Сантосом про умови особистого контракту

Ми пропонували обіцяну зарплату плюс бонуси, щоб не піти в збитки. Ми намагалися допомогти, але більше не бажаємо. Ми дуже розчаровані ситуацією. Це несерйозно. Переговори завершені", – цитує агента Gazeta Esportiva.

Сантос у свою чергу скаржиться, що парагвайський футболіст попросив на додаток до зарплати в розмірі 250 тисяч доларів бонусу при підписанні контракту, переліт першим класом, будинок і автомобіль.

"У нас є бюджет, який ми були готові витратити на зарплату Гонсалеса, про це вони знали. Ми навіть збільшили цю суму після схвалення правлінням клубу, але ми не божевільні.

Або прийміть нашу політику і філософію, або ми відмовляємося приймати ваші умови", – заявив президент Сантоса.

До слова, київський клуб раніше узгодив з Сантосом умови оренди Дерліса. Натомість у Київ повинен переїхати вінгер бразильців Вітор Буено, який вже вилетів до України.

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