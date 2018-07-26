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Динамо цікавиться Черчі, – ЗМІ

09:35 1220 Читать на русском
Динамо цікавиться Черчі, – ЗМІ
Алессіо Черчі / фото: ФК Верона

Італійський нападник Алессіо Черчі, який наразі перебуває у статусі вільного агента, може продовжити кар'єру в Динамо.

Київське Динамо проявляє інтерес до нападника Алессіо Черчі, повідомляє Tuttomercatoweb.

31-річний екс-форвард Мілана, Атлетіко, Роми та ще кількох клубів сезон 2017/18 провів у Вероні. Команда посіла 19 місце та вилетіла в Серію B, в активі Черчі 3 голи в 24 матчах.

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Також відзначається, що крім Динамо, на італійця претендують турецькі клуби. Протягом своєї кар'єри Черчі провів 14 матчів за національну збірну Італії.

Нагадаємо, після відходу Мораєса, Хльобаса та Мбокані у Динамо з форвардів залишились лише Артем Бєсєдін та Назарій Русин. Раніше президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив, що клуб планує підписати нападника.

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