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Вітор Буено перейде в Динамо незалежно від трансферу Дерліса Гонсалеса в Сантос

20:35 2899 Читать на русском
Вітор Буено перейде в Динамо незалежно від трансферу Дерліса Гонсалеса в Сантос
Вітор Буено / фото: ФК Сантос

Зрив перемовин щодо трансферу Дерліса Гонсалеса в Сантос не вплине на перехід Вітора Буено в київське Динамо.

Вінгер Сантоса Вітор Буено стане гравцем київського Динамо попри ймовірний зрив трансферу Дерліса Гонсалеса у зворотньому напрямку.

Президент Сантоса Жозе Карлос Перейра заявив, що ці переходи не є взаємопов'язаними. За словами Перейри, Вітор Буено поповнить київський клуб на правах оренди, повідомляє Globo Esporte.

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Крім того, як зазначив президент Сантоса, перемовини щодо Дерліса ще не завершені.

"У Сантоса є рамки бюджету, і ми не хочемо втрачати контроль над командою. Та не збираємося робити для когось винятків. Операція була практично завершена, але потім виникли інші вимоги. Сподіваюся, сьогодні все вирішиться", – розповів Перейра.

Нагадаємо, Вітор Буено вже вилетів в Україну для завершення переходу в Динамо.

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