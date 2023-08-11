Ивано-франковский клуб иронично оценил работу главного арбитра Евгения Цыбулько, на 76-й минуте назначившего противоречивый пенальти в пользу Карпат. Игорь Алвес его реализовал и принес подопечным Мирона Маркевича непростую выездную победу.

Первая лига: Карпаты продолжили победную серию, взяв реванш за вылет из Кубка – все результаты

"Западноукраинское дерби на стадионе Рух выдалось "на славу". Арбитр Евгений Цибулько показал всего лишь семь предупреждений ивано-франковцам, правда, каким-то чудом обошлось без удаления.

Ну и, мягко говоря, неоднозначный пенальти на 76-й минуте, решивший судьбу этого матча. Вот и все о "заслуженной" победе "безоговорочного фаворита" Первой лиги, с чем искренне поздравляем всех болельщиков львовян", – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-странице Прикарпатья.

После трех туров Карпаты набрали 9 очков и занимают второе место Группы А. У Прикарпатья, которое ранее выбило команду Маркевича из Кубка Украины, 1 балл.