Кубок африканських націй, другий тур

Група В

Сенегал – Гвінея – 0:0

Зустрічалися лідери квартету, адже в минулому турі Сенегал і Гвінея здобули мінімальні перемоги над Зімбабве і Малаві відповідно.

Скандальний арбітр з КАН потрапив до лікарні – у нього були серйозні проблеми під час резонансного матчу

Очний матч легіонерів Ліверпуля (Садьйо Мане проти Набі Кейта – обидва капітани своїх збірних) також вийшов не надто результативним. Сенегальці володіли відчутною перевагою, проте знову виникли проблеми з реалізацією. Найактивнішим був захисник Баварії Буна Сарр, який у збірній грає вище. Саме він бив небезпечний штрафний з 22-23 метрів, але вліпив у стінку. Гвінея відповіла розкішним моментом Моргана Гілявогі, який змусив Дьєнга демонструвати дива реакції.

По перерві картина не змінилась, хоча Сенегал тиснув ще більше. Знову запам'ятався Сарр, який отримав якісну передачу від Мане, прибрав захисника, але з близької відстані примудрився пробити повз ворота. 0:0 – команди поділили очки і зберегли двовладдя на вершині таблиці.

Екс-легіонер Карпат асистом допоміг Камеруну розгромити Ефіопію – шалені 8 хвилин старту і дубль топ-бомбардира КАН