Кубок африканских наций, второй тур

Группа В

Сенегал – Гвинея – 0:0

Встречались лидеры квартета, ведь в прошлом туре Сенегал и Гвинея одержали минимальные победы над Зимбабве и Малави соответственно.

Скандальный арбитр из КАН попал в больницу – у него были серьезные проблемы во время резонансного матча

Очный матч легионеров Ливерпуля (Садио Мане против Наби Кейта – оба капитана своих сборных) тоже получился не слишком результативным. Сенегальцы обладали ощутимым преимуществом, однако снова возникли проблемы с реализацией. Самым активным был защитник Баварии Буна Сарр, который в сборной играет выше. Именно он бил опасный штрафной с 22-23 метров, но влепил в стенку. Гвинея ответила роскошным моментом Моргана Гилявоги, заставившего Дьенга демонстрировать чудеса реакции.

После перерыва картина не изменилась, хотя Сенегал давил еще больше. Снова запомнился Сарр, который получил качественную передачу от Мане, убрал защитника, но с близкого расстояния умудрился пробить мимо ворот. 0:0 – команды поделили очки и сохранили двоевластие на вершине таблицы.

Экс-легионер Карпат ассистом помог Камеруну разгромить Эфиопию – безумные 8 минут старта и дубль топ-бомбардира КАН