Кубок африканських націй, Другий тур

Група А

Камерун – Ефіопія – 4:1

Голи: Токо-Екамбі, 8, 67, Абубакар, 53, 55 – Хотесса, 4

У першому турі Камерун здолав Буркіна-Фасо, а Ефіопія мінімально поступилася Кабо-Верде. Втім, саме "гірські цапи" зусиллями Хотесси відкрили рахунок на 4-й хвилині. Відповідь господарів турніру була оперативною – Токо-Екамбі замкнув навіс Фаї на 8-й хвилині.

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Ефіопія протрималася до перерви, але посипалася вже в дебюті другої половини. Активізувався Венсан Абубакар. Капітан Камеруну закріпився на вершині списку бомбардирів, за 10 хвилин поклавши свій третій та четвертий голи на КАН. Його найближчим переслідувачем став партнер Токо-Екамбі, який згодом також оформив дубль. До слова, форварду Ліона асистував Мартін Онгла. Українські фанати можуть згадати 23-річного хавбека, який непогано виступав за Карпати у сезоні 2018/19.

4:1 – Камерун влаштував поки найрезультативніший матч на домашньому КАН і фактично гарантував собі вихід з групи.

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