Замбієць Дженні Сіказве переживає один з найважчих періодів у житті та кар'єрі.

42-річний арбітр був доправлений у лікарню відразу після скандального матчу Туніс – Малі (0:1), повідомляє The Sun.

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Сіказве погано почувався ще на полі в Лімбе, де була температура 34 градуси і вологість 65%. Замбієць відчував сильне зневоднення і отримав тепловий удар. Можливо, саме це спричинило його абсурдні рішення. Сіказве не розібрався у кількох суперечливих моментах, а фінальний свисток хотів давати на 86-й хвилині. Він таки дав його на 89:44, після чого у супроводі охорони хутко покинув поле.

Додамо, що Сіказве вважається одним з найкращих африканських арбітрів. Він судив 2 матчі ЧС-2018, фінал клубного ЧС-2016, а також фінал КАН-2017. Втім, продовження роботи на нинішньому КАН виглядає вкрай сумнівно.

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