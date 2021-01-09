Англія, Кубок Англії, 3-й раунд

Евертон – Ротерхем – 2:1 (додатковий час)

Голи: Тосун, 9, Дукуре, 93 – Олосунде, 56

Бернлі – МК Донс – початок о 17:00

Блекпул – Вест Бромвіч – початок о 17:00

Брістоль Роверс – Шеффілд Юнайтед – початок о 17:00

Квінз Парк Рейнджерс – Фулхем – початок о 17:00

Сток Сіті – Лестер – початок о 17:00

Арсенал – Ньюкасл – початок о 19:30

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – початок о 22:00

5-хвилинне шоу підопічних Клоппа у відеоогляді матчу Астон Вілла – Ліверпуль – 1:4

Перед кубковим двобоєм проти одного з аутсайдерів Чемпіоншипу Карло Анчелотті дав відпочити кільком провідним гравцям Евертона. Ця обставина, однак, не зробила Ротерхем автоматично фаворитом протистояння. Свій вищий клас напіврезервний склад "ірисок" вирішив довести зі стартових хвилин. Активний дебют мерсисайдців приніс плоди вже на 9-й хвилині: юний Ентоні Гордон розкішним пасом у розріз вивів на побачення з голкіпером Дженка Тосуна, а турецький форвард елегантно підсік м'яч над Блекменом.

Та здаватися на милість господарів не входило до планів "мельників". Ротерхем поступово вирівняв гру й навіть почав епізодично грати першим номером. Особливо натхненно попереду діяли флангові виконавці гостей – Крукс і Олосунде. Ще до перерви андердог почав переважати Евертон за гостротою, завдавши більше ударів у бік і площину воріт. А на старті другої половини Ротерхем взагалі забив. Це Меттью Олосунде після серії рикошетів отримав нагоду пробити з меж штрафного і залишив поза справами Ольсена – 1:1.

Надалі обидві команди проявили чимало ентузіазму, щоб уникнути овертайму, та рахунок на табло вперто не змінювався. "Іриски" навіть забили зусиллями того ж Тосуна, але VAR виявив мінімальний офсайд. За іронією долі, вирішальний м'яч забили вже в дебюті екстра-тайму. На 3-й хвилині додаткового часу Хамес вивів на ударну позицію Дукуре, і Абдулай з легкістю переграв Блекмена в ближньому бою. Далі йде Евертон.

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