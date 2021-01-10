Дерби Каунти неожиданно вылетел из Кубка Англии от команды из 6-го дивизиона Чорли, что повлекло невероятные эмоции у победителей.

Чорли обыграл Дерби Каунти в рамках Кубка Англии со счетом 2:0 и сенсационно пробился в 1/16 финала турнира.

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Игроки оригинально подошли к празднованию своего триумфа, спев песню Someone Like You знаменитой британской певицы Адель.

Отметим, что Дерби Каунти был ослаблен коронавирусом перед матчем. Из-за этого наставник команды Уэйн Руни был вынужден выставить молодежный состав на поединок.

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