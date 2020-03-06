Дербі Каунті – Манчестер Юнайтед: Сульшер покритикував Руні та оцінив важкість травми Магуайра

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями після перемоги над Дербі Каунті в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії.

"Коли ви виграєте з рахунком 3:0, має бути відчуття комфортної перемоги. Але сьогодні у грі було кілька лячних моментів. Спершу мені не здавалося, що ми граємо добре, але два голи все змінили.

Дербі Каунті – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Шоу відчуває себе все краще і краще, зараз він в хорошій формі і вдало діє як зліва, так і в трійці центральних захисників. Після травм він багато працював і заслужив все це.

У нас все ще є травмовані футболісти в атаці, тому добре, що є Ігало. Він форвард іншого складу, ніж у нас є, і забиває хороші голи. Мало хто міг б забити такий м'яч, який вдався йому у випадку з першим голом. У нас хороші гравці.

Руні? Всі люблять Вейна. Всі вболівальники Манчестер Юнайтед цінують те, що він зробив для клубу. Він добре зіграв, але іноді трохи довго працює з м'ячем.

Що стосується пошкодження Магуайра, то він підвернув гомілкостоп. Сподіваємося, він зіграє з Манчестер Сіті на вихідних. Я не збирався давати йому відпочинок сьогодні, але думаю, що він буде в порядку", – цитує Сульшера BT Sport.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка Англії на "червоних дияволів" очікує зустріч з Норвічем.

Манчестер Юнайтед розгромив Дербі Каунті і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – Руні мав шанси засмутити колишній клуб